Talas'ta muhtarlara brifing

Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki muhtarlara bugüne kadar yapılan hizmetler ve yatırımlarla ilgili brifing düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yenilenen ve 3 buçuk ay önce hizmete yeniden giren nostalji otobüsle ilçeyi gezdiren Başkan Palancıoğlu'nun yapılan çalışmaları anlattığı gezi yarım güne sığmadı. Başkan Palancıoğlu, başkan yardımcıları ve birim amirleriyle muhtarlara, Talas'ta ulaşımdan raylı sisteme, tarihi mahallelerdeki restorasyonlardan okullar ve aile sağlığı merkezlerine, güneş enerjili şadırvanlardan camilere kadar her kesime yönelik gerçekleştirilen çalışmaları yerinde anlattı.

Zaman zaman nostaljik otobüs içinde zaman zamansa tesislerde bilgilendirmede bulunan Başkan Palancıoğlu, yarım güne sığmayan gezinin ardından yaptığı açıklamada, “Yaptığımız çalışmaları araçta bile anlatırken yorulduk. Bu çalışmalarımızda bizlere katkıda bulunan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Palancıoğlu, geçen cuma muhtarların günlerini kutladıklarını hatırlatarak, “Bugün de Talas'ta yaptığımız projelerin bir kısmını yerinde ziyaret edip, bir kısmını da otobüs içinde turla kendilerine anlattık. Muhtarlarımız mahallelerinin temsilcileri. Beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımız. Vatandaşlarımızın taleplerini ve görüşlerini bizlere iletiyorlar. Biz de bütçemiz yettiğince onları yapıyoruz. 4 buçuk yılda birçok çalışma gerçekleştirdik ama kullanıldıktan bir süre sonra unutuluyor. Şimdi birçok projeyi otobüsten bile gezince yorulduk. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde Talas'a, Kayseri'ye hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Muhtarlarımıza davetimize katıldıkları ve hizmetleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya katılan muhtarlar da yerinde gördükleri çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Gezinin sonunda Başkan Palancıoğlu, muhtarlara akşam yemeğinin ardından, günün sonunda duvar saati ve çikolata hediye etti.