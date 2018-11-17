Talas'ta Nuri Efendi Cami tanıtıldı

Arsası Talas Belediyesine ait, hayırsever Mehmet Çetinçağlar tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kayseri ziyaretindeki toplu açılış töreniyle hizmete giren Nuri Efendi Camii düzenlenen törenle tanıtıldı.

Bahçelievler Mahallesi Kanuni Caddesi üzerindeki alanda 800 kişi kapasiteli ve içerisinde Kur'an kursu ve şadırvanın da bulunduğu caminin tanıtım töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunuşuyla başladı. Törenin açılışında konuşan hayırsever Mehmet Çetinçağlar, “Bu camiyi 30 Mayıs 1990 yılında vefat eden merhum babam adına yaptırdım. Allah herkese böyle bir eser yapmayı nasip eylesin. Bize yer gösteren Palancıoğlu Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, “Bizim Talas olarak bir adetimiz var. Bir hayır tesisi açılacağı zaman diğer hayırseverlerimizi de davet ediyoruz. Güzel bir günde güzel bir hayrın tanıtımını yapıyoruz. Özellikle yaklaşan Mevlit Kandilinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Amacımız, hedefimiz İslam'a, ülkemize hizmet etmek. İnşallah Talas'ta gücümüzün yettiğince yeni yatırımlarla hizmet etmeye çalışıyoruz. Hemen camimizin yanındaki imam hatip ortaokulundaki öğrencilerimiz için burası uygulama merkezi oldu. Bu eseri yapan hayırseverimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Çok güzel, cennet gibi bir şehirde yaşıyoruz. Şehrimizi tanıtmak için bir ajansla çalıştık. Kendilerine dedik ki; şehrimizin özelliklerini çıkartın, neyi ön plana çıkartacağımızı bilelim. Uzun çalışmalar sonucu ‘gönlü zengin bir şehir burası' dediler. Gerçekten o kadar çok yapılan iş var ki tüm Türkiye'de hayırseverlerimizin yaptığı işler gıptayla bakılıp izleniyor ve örnek gösteriliyor. Onun için hayırseverlerimizle ne kadar övünsek az” şeklinde konuştu.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Camisiyle Kur'an kursuyla böylesine güzel bir eseri bütünüyle kazandıran hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yalnızca bugünlerine değil ahiretlerine olan katkılarını Cenabı Hakk kabul buyursun. En önemli yatırım gençliğimize, geleceğimize ve eğitimimize yapılan yatırım. İşte burada da vatanını, milletini, dinini diyanetini öğrenecek gençlerin ortamını oluşturan Talas Belediye Başkanımıza ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, maneviyat dolu bir hayrın açılışında birlikte old+uklarını belirterek, “Allah böyle hayırları cümlemize nasip etsin. Bir taraftan akraba olduğumuz Çetinçağlar Ailesini tebrik ediyorum, diğer taraftan yine bütün camilere şadırvan hizmeti veren Nalbantoğlu Ailesini tebrik etmek istiyorum. Belki isimlerinin anılmasını istemezler ama söylemek lazım. Bu isimleri yazmak lazım. Çünkü gören herkes en azından bir Fatiha okur, ‘Allah razı olsun' der” dedi.

“Hayırseverlikte de Kayseri'nin eşi menendi yok” ifadelerini kullanan Özhaseki şöyle konuştu: “Sadece bugün değil, yüzyıllar öncesi bu sıfatı taşımayı devam ediyor bu şehir. Adı ticaret, sanayi şehri gibi görünüyor, sağlık alanında iyi yatırımlar var, üniversitelerimiz var, bunların hepsi doğru. Ama hayırseverlikte üstümüze biz kimseyi tanımayız. Kayseri olarak elhamdülillah 81 ile örnek teşkil ediyoruz. Bu şehirde 4 tane üniversite var. 100 küsur bina var. Bu binaların neredeyse tamamını bizim hayırseverlerimiz yaptırmışlar. Camilerimiz, okullarımız, sağlık ocaklarımız; hepsini hayırseverlerimiz yaptırıyorlar. Yani biz bir taraftan kazanıyoruz, bir taraftan da toplumla paylaşıyoruz. Allah bu güzelliği elimizden almasın. Bu güzellik her şehirde yok.”

Konuşmaların ardından hayırseverlere çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra dualarla kurdele kesilip Kur'an kursu gezildi. Törene katılan vatandaşlara içlerini ısıtan sıcak salep ikram edildi.