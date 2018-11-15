Talas'ta Nuri Efendi Camii tanıtımı

Arsası Talas Belediyesine ait, hayırsever Mehmet Çetinçağlar tarafından yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kayseri ziyaretindeki toplu açılış töreniyle hizmete giren Nuri Efendi Camii'nin tanıtımı yapılacak.

Bahçelievler Mahallesi Kanuni Caddesi üzerindeki alanda 630 metrekare alana inşa edilen caminin tanıtım toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas'ta yatırım ve hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Özellikle hayırseverlerle birlikte ilçeye sağlık ocağı, cami, Kur'an kursu, okul gibi birçok hizmeti kazandırdıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, “Bunlardan birisi de bu cumartesi öğle namazının ardından tanıtımını yapacağımız Nuri Efendi Cami ve Kur'an kursu. Hayırsever Mehmet Çetinçağlar tarafından belediyemizin arsasına yapımı tamamlanan camiyi AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki ve protokol üyeleriyle birlikte tanıtımını yapacağız. Bu cami ve Kur'an kursunun en önemli özelliği hemen yanı başında bulunan Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Orta Okulunun uygulama mescidi olacak olması. Nezih bir cami ve kurs merkezi ortaya çıktı. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.” dedi.

“TALAS'A 10 CAMİ”

Talas'ta yapılan camilerle ilgili konuşan Başkan Palancıoğlu, “Bu cami ile birlikte hizmete giren ve temeli atılan cami sayısı 10'u buldu, Kur'an kursu sayısı da 5 oldu. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah hizmetler devam edecek. Hayır yapmak isteyen vatandaşlarımızı da Talas'a davet ediyoruz. Birlikte nice güzel hizmetleri ilçemize inşallah kazandırmaya devam ederiz.” ifadelerini kullandı.

“ARTAN NÜFUSA HİZMETE ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Palancıoğlu, nüfus artışıyla birlikte Talas'ta ihtiyaçların da arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Her yıl Kayseri'nin nüfus artışının yarısından fazlası ilçemizde yaşanıyor. Bu nedenle okul, sağlık ocağı, cami ve park alanlarındaki ihtiyaç ta artmakta. Bu nedenle son 4.5 yılda bu ihtiyaçları kamu kurumları ve hayırseverlerimizle hızla çözüme kavuşturduk.”