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07 Eylül 2018 11:39

Talas’ta Okullar Eğitime Hazır

Talas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesi ilçedeki eğitim kurumları zararlı haşeratlara karşı ilaçlanmaya başladı.

Talas’ta Okullar Eğitime Hazır

07 Eylül 2018 11:39


Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, merkez ve kırsal mahallelerdeki okulların derslik, koridor, lavabo, merdiven ve depo gibi bütün alanlarının ilaçlanmaya başladığını belirterek, eğitimin başlamasına çalışmaların yetiştirileceğini söyledi.


İlaçlamanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmadığına dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.


Başkan Palancıoğlu, eğitime önem veren bir belediye olduklarını ifade ederek, “Talas’ta sınıf ortalamalarının düşürülmesi ve derslik bulunmayan bölgelere okul yapılmasıyla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Şimdiye kadar Büyükşehir Belediyemiz ve hayırseverlerimizle birlikte 10’un üzerindeki okulu ilçemize kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz.” dedi.


Her işin başının eğitim olduğunu kaydeden Başkan Palancıoğlu, “Yarınlarımız olan çocuklarımızın daha kaliteli ve iyi bir eğitim alabilmeleri için yoğun bir gayret içindeyiz. Bunun yanı sıra mevcut okullarımızın temizliği, çevre düzenlemesi, dış cephe ve öğretmen odalarının yenilenmesi, spor sahası yapımı ve aletlerinin onarımı gibi diğer eksikleriyle ilgili gücümüz yettiğince çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçemizdeki okulları zararlı haşerelere karşı ilaçlıyoruz. Çalışmalarımız okullar açılıncaya kadar devam edecek.” ifadelerini kullandı.


Başkan Palancıoğlu, yeni eğitim yılının başta öğrenci, öğretmen ve veliler olmak üzere herkese hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.




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