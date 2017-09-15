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15 Eylül 2017 12:19

Talas’ta okulların bahçe temizliği yapıldı

Talas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçede bulunan okullarda özellikle kırsal mahallelerden başlayarak, okul bahçelerinin bakımını yaptı.

Talas’ta okulların bahçe temizliği yapıldı

15 Eylül 2017 12:19


Talas Belediyesi yaz tatili nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı olan ilçe okullarında bahçe temizliği yaptı. Mevsim değişimi nedeniyle kurumuş ve budanmaya ihtiyaç duyan ağaçlarda budama ile ot temizliği yapıldı.


Öğrencilerin bakımlı okullarda eğitim almalarının onların en doğal hakkı olduğunu söyleyen Talas Belediye Başkan Vekili Mehmet Ceylan, “Kent merkezi ve kırsalında bulunan tüm okulların bahçe bakımları başlatıldı. Öncelikli olarak büyüyen bitkiler ve kuruyan ağaç dallarının çocuklara tehlike yaratmaması için budama işlemleri yapıldı. Yabani otlar temizlendi. Okullarımızdaki çöp kovaları ve bankların eskileri yenileri ile revize edildi. Her zaman eğitimin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Okullarımız açılmadan bütün çalışmalarımızı tamamlayıp çocuklarımızın nezih bir ortamda eğitim almasına katkı sağlayacağız. Yeni eğitim-öğretim yılında bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dilerim.” dedi.




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