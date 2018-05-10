Talas’ta On Bir Ayın Sultanına Hazırlık

Mustafa Palancıoğlu, yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşların ayın ruhunu yaşayabilmeleri için planlanan Ramazan Sokağı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yamaç paraşütü İniş Pistinde 750 metrekare kapalı alan içinde kurulmaya başlanan 45 stantlık büyük çadırdaki çalışmaları inceleyen Başkan Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Alanda ilk kez kurulan sokakla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, “Ramazan ayında insanlar dışarıda zaman geçirmeyi çok seviyorlar. Bizde Talas Belediyesi olarak bu Ramazan’da farklı bir etkinlik yapmak istedik. Yamaçparaşütü İniş Pistine çadır kuruyoruz.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, sokakta yer alacak etkinliklerle ilgili, “Gıda firmaları, takıcılar olsun birçok firmaya alandaki stantlarımıza yer verdik. İnsanlar buralardan faydalanacak. Burada Hacivat ile Karagöz, orta oyunları, Aşuk ile Maşuk, yılan şov, komedi dans üçlüsü, kukla gösterileri, illüzyon ve ateş gösterileri gibi birçok etkinlik olacak.” ifadelerini kullandı.

Talas’ta farklı bir Ramazan yaşatmayı hedeflediklerini belirten Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu:

“Bu ayda bütün Kayserili ve Talaslı hemşehrilerimiz Talas’ta farklı bir Ramazan yaşayacaklar. Ben şimdiden herkesin yaklaşan Ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim hepimizin yapacağı ibadetleri kabul etsin. İnşallah 2018 yılı Ramazan ayını birlik ve beraberlik içirişinde geçireceğiz.”