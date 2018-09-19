Talas'ta personele çevre ve halk sağlığı eğitimi

Talas Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle belediye çalışanlarına yönelik ‘Çevre ve Halk Sağlığı' konularında eğitim verildi.

Konferans Salonunda düzenlenen eğitime İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Mahallesindeki Miraboğlu Sağlıklı Yaşam Merkezinde görevli Diyetisyen Esra Sil, Psikolog Elvan Yükseloğlu ve Sağlık Eğitimcisi Dide Demir konuşmacı olarak katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren eğitimde çalışanlara sağlıklı yaşam için gerekli beslenme önerileri, psikolojinin sağlık üzerindeki etkileri ve çalışma hayatındaki sağlıklı yaşam gibi konularda bilgiler verildi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, eğitimin önemine değinerek “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce belirli dönemlerde belirli konularda personelimize eğitim düzenlenmekte. Bu eğitimleri düzenlemekteki amacımız çalışanlarımızın daha verimli ve kaliteli hizmet verebilmesi için kendini sürekli geliştirmesi. Günün şartlarına uygun olarak belirlenen konularda eğitim alan personelimizle hizmet kalitemizi geleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz. Bu sayede vatandaşlarımızın aldıkları hizmet kalitesi artmış oluyor.” dedi.