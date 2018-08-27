Talas’ta Personelle Bayramlaşma

Mustafa Palancıoğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde belediyedeki personel ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan yardımcılarıyla birlikte birimleri tek tek dolaşan Başkan Palancıoğlu, personelin bayramını kutladı. Çalışanlarla yakından ilgilenen Başkan Palancıoğlu, bayramların birlik ve beraberlik adına önemli günler olduğunu belirterek, kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Başkan Palancıoğlu, “Uzun süren bir Kurban Bayramını geride bıraktık. Allah’a yaklaşmak manasına da gelen kurban ibadetinin Talas’ta gerek satış, gerekse kesim yerlerinde sorunsuz şekilde yapılmasından dolayı memnunuz. Yüce yaradana yaptığımız kurban ibadetimizde, imanın yarısı olan temizliğe azami özen gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca satış ve kesim yerlerinin temizliği ve güvenliği için gayret gösteren personelimize de teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz ve bunu bayram günlerinde bir kez daha en güzel şekilde gösterdik” dedi.