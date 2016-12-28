Talas’ta Sağlık Seminerleri Devam Ediyor

Talas Belediyesi Sağlıklı Yaşam Günleri kapsamında farklı konu ve hastalıklar üzerine başlattığı sağlık seminerlerini sürdürüyor. Talas Belediyesi ve Kayseri Memorial Hastanesi işbirliği ile “Dermatoloji ve Kozmetoloji alanında Güncel Gelişmeler adlı sağlık semineri verildi.

Talas Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan seminerde katılımcılara kozmetik tedaviler ve dermatolojik hastalıkların tedavisi ve güncel tedaviler üzerine faydalı bilgiler aktarıldı.

Programda bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Günümüzde özellikle kadınlara yönelik bir konu olan cildiye ve kozmetik üzerine merak edilen konuları Dr. Sema Hanım sizlerle paylaşacak. Belediye olarak biz bu tür programları farklı açılardan yapmaya özen gösteriyoruz. Önümüzdeki haftada Türkiye ve Dünya konulu konferansımızda Dünyada Türkiye’nin yeri nedir? Türkiye üzerinde oynanan oyunlar nelerdir? Bunlarla alakalı Savaş Barkçin ile güzel bir konferansımız olacak. Herkesi programımıza bekler, sağlıklı günler dilerim.” dedi.

Dermatoloji üzerine bilinmeyenleri ve yapılması gerekenleri anlatan Memorial Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu, “Deri, saç ve tırnakla ilgili her türlü hastalık bizim alanımıza giriyor. Dermatoloji de doğru bilinen birçok yanlış var. Mesela sivilce ergenlikte görülen bir durum değil bir hastalıktır. Cildimizi kimyasallardan uzak olarak sürekli temiz tutmamız, güneşten korumamız lazım. Beslenmemize ve uyku düzenimize dikkat etmemiz lazım.” diye konuştu.

Başkan Mustafa Palancıoğlu’nun eşi Emel Palancıoğlu Memorial Hastanesi yönetimine ve Dr. Sema Karaoğlu’na verdiği bilgilerden ötürü teşekkür etti.