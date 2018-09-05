Talas’ta ‘Salça Günleri’ Hazırlığı

Hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, birlik ve beraberliğin pekiştiği etkinlikte aynı zamanda bir kültürün de yaşatıldığını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, kışlık hazırlık yapmak isteyen vatandaşların salçalık domates, biber, patlıcan gibi ihtiyaçlarını yerinde karşıladıklarını belirterek, “Talas Belediyesi olarak altyapı ve üst yapı birçok proje gerçekleştiriyoruz. Yol, asfalt, kaldırım, kültür merkezleri, sağlık ocakları ve okullara kadar. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek te farklı projeler yapmaya çalışıyoruz. Klasik araç festivalimiz 3 yıldır devam ediyor. Yamaç paraşütü yine sürüyor.” ifadesini kullandı.

‘Türkiye’de ilk defa salça günlerini başlatılan belediyeyiz’ diyen Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımız yemeklerinde kullanacakları salçaları kendileri yapmak istiyorlar. 15 katlı binaların arasında salça kaynatılmaya başlandığında isten, dumandan vatandaşlar rahatsız oluyor. Buna çözüm bulmak için 3 yıl önce bu uygulamayı başlattık ve vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. İki yıldır eski adı Tavlusun Caddesi olan Org. Hulusi Akar Bulvarının yerine bu sene Akçakaya Mahallemizdeki Model Uçak Pistinin yanında gerçekleştireceğiz. 7 Eylül Cuma günü başlayacak etkinliklerimiz 10 gün boyunca sürecek. Salçalık domates satışından bibere patlıcana, tuzundan odununa, salça kazanına kadar imkan sağlıyoruz. 24 saat hizmet vereceğiz.”

Başkan Palancıoğlu, kışlık hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşların belediyenin 0549 338 51 01 nolu telefonundan randevu alabileceklerini sözlerine ekledi.