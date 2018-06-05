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05 Haziran 2018 11:29

Talas’ta üçüncü futbol akademisi heyecanı

Talas Belediyesinin çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri için iki yıl önce başlattığı 8-15 yaş arası futbol akademisi kayıtları başladı.

Talas’ta üçüncü futbol akademisi heyecanı

05 Haziran 2018 11:29

Çocuklarının hem spor yapmalarını hem de Talasgücü Belediyespor altyapısına girme şansına sahip olmak isteyen veliler, belediyeye başvurabilecek.


Her yıl yaklaşık 100’den fazla çocuğun kayıt yaptırdığı futbol akademisinde bu yıl da üç farklı kategoride alımlar başladı. 8-10, 11-13 ve 14-15 yaş arası çocukların kayıtlarını yaptırabileceği akademide başvurular 18 Haziran’da sona erecek. Talas Belediyesi Beyaz Masa’ya kayıtların yapıldığı başvurularda sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve veli izin belgesi gerekli.


Yaklaşık 45 gün sürmesi planlanan akademiyle ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Haftada 3 gün olmak üzere yaklaşık 6 hafta olarak planlanan kurslarımızda çocuklarımızı yaz tatillerini verimli şekilde geçirmelerini amaçlıyoruz. Böylelikle geleceğimiz olan yavrularımızı zararlı alışkanlıklardan korumuş oluyoruz. Çocuklarımızın hem spor yapmalarını hem de sosyalleşmelerini sağlıyoruz.” dedi.


Başkan Palancıoğlu, yaz spor okulları ile amaçlarının sadece futbolu öğrenmek olmadığını belirterek, “Buradaki görevlilerimiz özellikle sigara gibi kötü alışkanlıklar ve genel ahlak kurallarıyla ilgili çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyor. Bu şekilde yavrularımızın iyi bir birey olarak yetişmelerine de katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.




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