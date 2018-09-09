Talas’ta üçüncü salça günleri başladı

Bir yanda salçanın kaynadığı diğer yanda şarkıların söylendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Birlik ve beraberliğin pekiştiği programla kültürün de yaşatıldığını belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, üç yıldır yapılan uygulamayla binlerce ailenin kışlık hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, kışlık hazırlık yapmak isteyen vatandaşlara salçalık domates, biber ve patlıcan temin ettiklerini ifade ederek, “Talas Belediyesi olarak 3 yıldır vatandaşlarımızdan dua alıyoruz. 4.5 yıl önce göreve başladığımda vatandaşlarımız 15 katlı binaların arasında kaynatılan salçanın isinden dumanından rahatsızlığını bize iletti. Biz de buna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşünerek böyle bir uygulama başlattık. Belirlediğimiz alanda, belirli günlerde gelen vatandaşlarımız salçasını kaynatıp, patlıcan ve biberini közleyebiliyor. Böylelikle hem diğer vatandaşlarımız dumandan etkilenmiyor, hem de salça kaynatanlar bir araya gelerek güzel bir ortam sağlanıyor.” diye konuştu.

16 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikle ilgili bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, “24 saat burada hizmet veriyoruz. Bazen 3 hafta, bazen de 2 hafta sürüyor, ama biz talep geldikçe kayıt alıyoruz. Bu uygulamayı ilçemizde oturan vatandaşlarımız için başlatmıştık, ancak şehirdeki vatandaşlarımızdan da istek gelince onları da geri çevirmedik. Buradaki hizmetlerimiz ücretsiz veriliyor.” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, “Başarılı erkeklerin arkasındaki kadınları destekleyen Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü geleneklerimiz devam etmesi önemli” dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, “Anladığım kadarıyla burada esas aktivite güneş battıktan sonra başlıyor. Patatesler, patlıcanlar, biberler közlenecek. Çaylar demlenecek, sıcak muhabbetler başlayacak. İnşallah bir dahaki sefere bunlara da katılmak istiyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, “Hiçbir yerde olmayan böyle güzel bir etkinliği aynı zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmak ancak bir zeka işidir, güzellik işidir. Bunu da Talas Belediye Başkanımız yapmış. Kendisine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Her türlü hizmetin verildiği salça günlerine katılan vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ederken, bir yandan salça kaynatıp diğer yandan çalınan müziklerle dinlendi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da bir ara mikrofonu eline alarak Türk Sanat Müziğinden eserler okudu.

Renkli görüntülerin yaşandığı salça günlerinde kışlık hazırlıklarını yapmak isteyenler belediyenin 0549 338 51 01 nolu telefonundan randevu alabilecek.