Talas'ta vatandaşlara Aşure ikramı

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte cuma namazı sonrası aşure dağıttı. Vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu dağıtımda aşureler, paketler halinde hazırlandı, kısa sürede tükendi.

Muharrem ayının İslam dünyasında ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, bu sayede birlik ve beraberliğin pekişmesine katkısını kaydetti. Başkan Palancıoğlu, birçok malzemeden yapılan aşurenin, değişik kültürleri de bir araya getirdiğini söyledi.

Başkan Palancıoğlu, “Her yıl Muharrem ayında vatandaşlarımıza aşure ikramımız oluyor. Bu yıl da cuma namazı sonrası merkezi konumdaki Dedeoğlu Camimizde vatandaşlarımıza dağıttık. Bu tür faaliyetler birlik ve beraberlik açısından öneme sahip. İnşallah ülkemizin de bahtı hep açık olsun. Zor dönemlerden geçiyoruz. Ama elhamdülillah vatandaşlarımızla birlikte bunun üstesinden geliyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızla bir araya geldik. Muharrem ayımız ve cumamız mübarek olsun.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, aşure dağıtımının hızlı ve temiz oluşuna dikkat çekerek, “Paket halinde olunca burada yemeyip evine, eşine götürmek isteyenlere kolaylık oluyor. Bu şekilde hem hızlı hem de temiz bir dağıtım sağlanıyor.” şeklinde konuştu.