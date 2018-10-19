Talas'ta viyadük yolu hazırlığı

Talas'ta Malatya yolundan şehir merkezine alternatif güzergah için yapımı tamamlanma aşamasına gelen Derevenk Viyadüğü bağlantı yolu Orgeneral Hulusi Akar Bulvarında asfalt çalışması başladı.

Kayalık ve sert zemin nedeniyle yaklaşık 3 ay süren altyapı hazırlığının ardından asfalt serilmeye başlanan yolda çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgiler aldı. 500 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde olacak yola 700 ton asfalt serileceğini belirten Başkan Palancıoğlu, “Burası viyadük bağlantısı için önemli yolumuz. 6. Etapların devamındaki yol. Eski ismi Dağıstan Caddesi olan bu yolumuz Orgeneral Hulusi Akar Bulvarına dahil oldu ve viyadüğe gidecek” dedi. Burada üç aydır meşakkatli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Daha önce burada doğalgaz, elektrik ve telekomünikasyon hatları yerin 20 santim altından çekilmiş. Zemin kayalık olduğu için derine gidilmemiş. Biz burada kayaları kırarak yer yer 80 santimlik kot düşürerek, binaların su basmasını önledik. Ayrıca doğalgaz, kanalizasyon ve içme suyu, elektrik ve fiber optik hatlarının hepsi kayaları kırarak derine aldık. Aslında burada yaptığımız çalışmalarla başka bir yerde 10 kat daha fazla yol yapardık. Ama biz buranın hem altyapısının, hem de üst yapısının uzun yıllar kalıcı olması için çalıştık. Vatandaşlarımıza gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Palancıoğlu, Mevlana Mahallesinin 70 bin nüfusuyla Kayseri'nin en büyük mahallelerinden olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu;

"Mahallemize okullar, sağlık ocakları, camiler, parklar, yollar kazandırıyoruz. Bu mahallemize büyük emek sergiliyoruz. Göreve geldiğimizde burayı şantiye mahalle olarak tanımlamıştık. Şuanda şantiye görünümü yavaş yavaş bitiyor. İnşallah bundan sonra mahallemiz çok daha yerleşik bir hale geçmiş olacak. Mahallemizin bütün eksiklerini tamamlıyoruz." Başkan Palancıoğlu şunları söyledi;

"Bize plaket takdim eden muhtarımıza teşekkür ediyor, kendisi nezdinde bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı daim etsin. Gücümüz yettiğince hizmet etmeye devam ediyoruz. Kış gelmeden inşallah bu yoldaki çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Hayırlı olsun." Mevlana Muhtarı Ünal Dinçer ise; “Başkanımıza mahallemize her alanda yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bu yolla birlikte hem mahallemizin görünümü gelişiyor hem de şehre ulaşım rahatlıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mevlana Muhtarı Ünal Dinçer, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na mahallelerine yapılan hizmetler için plaket takdim etti.