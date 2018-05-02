Talas’ta Yaman Dede anması yapılacak

yıldönümünde Talas Belediyesince düzenlenecek programla anılacak.

Allah dostu, peygamber (sav) ve Mevlana aşığı Yaman Dede’nin anılacağı programla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kendisinin Talas’ta Rum bir aileden dünyaya gelmiş, daha sonra Müslüman olmuş önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Başkan Palancıoğlu, yazdığı birbirinden güzel naat ve kasidelerle inanç dünyamızda önemli bir yeri bulunan Yaman Dede’nin anılacağı geceyle ilgili, “Talas Belediyesi olarak yine önemli bir kültürel faaliyeti düzenliyoruz. 3 Mayıs Perşembe saat 19.30’da Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda Yaman Dede gecesi düzenleyeceğiz. Vefatının 56. yıldönümünde kendisini anacağız” dedi.

Programın içeriğiyle ilgili bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, “Yaman Dede kitabının yazarı Mustafa Özdamar konuşmacı olarak katılacak. Aynı zamanda tasavvuf müziği sanatçısı Mustafa Demirci de ilahilerle gönüllerimizi yıkayacak. Düzenlediğimiz her programa büyük teveccüh gösteren bütün hemşehrilerimizi yine gecemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.