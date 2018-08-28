Talas’ta yapılandırmadan 2 buçuk milyon gelir

Bu kapsama giren yaklaşık 2.5 milyon TL borcun 1 milyon lirası peşin olarak tahsil edildi.

27 Ağustos Pazartesi sona eren yeniden yapılandırma süresinin son gününün ardından açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak, çevre temizlik, ücretler gibi kalemlerden borcu bulunan 4 bin 67 kişinin başvurudan yararlandığını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamada Mayıs ayından bugüne kadar başvuranların 2 bin 572 kişisinin borçlarını peşin yapılandırdığını belirterek, buna karşılık 1 milyon TL gelir elde edildiğini kaydetti.

Başkan Palancıoğlu, “Borçların yeniden yapılandırılması kapsamında belediyemize yaklaşık dört ayda başvuranların sayısı 4 bin 67 olarak gerçekleşti. Bunların 2 bin 572 kişisi peşin olarak ödemek isterken, bin 495 kişi ise taksitlendirmeyi tercih etti. Peşin ödemek isteyenler 1 milyon TL’lik borcunu Eylül sonuna kadar ödeyebilecek. Taksitlendirmeyi tercih edenlerden ise 1 milyon 400 bin TL gelir elde edilecek. Böylece yaklaşık 2.5 milyon TL değerinde gelir elde edilmiş olacağız” diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu, borçlarını yeniden yapılandırarak belediyenin hizmet ve yatırımlarına katkıda bulanan vatandaşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.