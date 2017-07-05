Talas’ta yatırımlar hayata geçiyor

İçerisinde birçok sosyal donatıyı bulunduran Yaşam Merkezi kısa zamanda tamamlanarak Talaslıların hizmetine sunulacak. Yaşam Merkezinin temel atma töreni yarın saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Bahçelievler Mahallesi’nde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nın karşısına yapılacak olan sosyal yaşam merkezinde kadın ve erkeklerin kullanabileceği iki adet yüzme havuzu, iki adet fitness salonu, oyun salonu, KAYMEK kurslarının verilebileceği 8 adet derslik ve iki adet bilgisayar odası bulunuyor.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu yaşam merkezinin proje vaatleri arasında olduğunu hatırlatarak, “Bu hafta Talas’ın haftası. Talas’ta yatırımlar, açılışlar sürekli devam ediyor. Bu haftada özellikle 3 tane açılış programımız var. Sosyal Yaşam Merkezi, Büyükşehir Belediyemizin, Talas Belediyesi arsasına kazandıracağı çok büyük bir yatırım. Bizimde proje vaadlerimizden biriydi. Burada bay ve bayanlar için yüzme havuzu, fitness salonu ve eğitim merkezi yer alacak. İnşaatı başladı, çok hızlı bir şekilde tamamlanacak. Talas’ın ihtiyacı olan bir yatırımdı. Talas sosyal ve kültürel açıdan ilerlemiş bir ilçe. Talaslı ve Kayserililere hayırlı olmasını dilerim. Yaşam merkezinin temel atma törenine tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Büyükşehir Belediyemize ve Mustafa Çelik Başkanımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

Bu hafta Talas’ta birçok yatırımın hayata geçeceğini belirten Başkan Palancıoğlu, “Cuma günü saat 13.30’da Erciyes Üniversitesi karşısına Büyükşehir Belediyemizin yapacağı Meslek Eğitim Akademisi’nin temelini açacağız. Ardından Pazar günü saat 12.30’da da Mevlana Mahallesi’ne bir kadın hayırsever tarafından yapılan Abdülhamid Han Camimizin açılışını yapacağız.” diye ifade etti.

4 bin 350 metrekare inşaat alanına sahip olan sosyal yaşam merkezinin temeli 6 Temmuz Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de atılacak. Açılışa tüm vatandaşlar davetli.