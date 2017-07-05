Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 15:19

Talas’ta yatırımlar hayata geçiyor

Talas Belediyesinin arsasına Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılacak olan Talas Yaşam Merkezinin temelleri yarın atılıyor.

Talas’ta yatırımlar hayata geçiyor

05 Temmuz 2017 15:19


İçerisinde birçok sosyal donatıyı bulunduran Yaşam Merkezi kısa zamanda tamamlanarak Talaslıların hizmetine sunulacak. Yaşam Merkezinin temel atma töreni yarın saat 11.00’de gerçekleştirilecek.


Bahçelievler Mahallesi’nde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nın karşısına yapılacak olan sosyal yaşam merkezinde kadın ve erkeklerin kullanabileceği iki adet yüzme havuzu, iki adet fitness salonu, oyun salonu, KAYMEK kurslarının verilebileceği 8 adet derslik ve iki adet bilgisayar odası bulunuyor.


Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu yaşam merkezinin proje vaatleri arasında olduğunu hatırlatarak, “Bu hafta Talas’ın haftası. Talas’ta yatırımlar, açılışlar sürekli devam ediyor. Bu haftada özellikle 3 tane açılış programımız var. Sosyal Yaşam Merkezi, Büyükşehir Belediyemizin, Talas Belediyesi arsasına kazandıracağı çok büyük bir yatırım. Bizimde proje vaadlerimizden biriydi. Burada bay ve bayanlar için yüzme havuzu, fitness salonu ve eğitim merkezi yer alacak. İnşaatı başladı, çok hızlı bir şekilde tamamlanacak. Talas’ın ihtiyacı olan bir yatırımdı. Talas sosyal ve kültürel açıdan ilerlemiş bir ilçe. Talaslı ve Kayserililere hayırlı olmasını dilerim. Yaşam merkezinin temel atma törenine tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Büyükşehir Belediyemize ve Mustafa Çelik Başkanımıza çok teşekkür ederim.” dedi.


Bu hafta Talas’ta birçok yatırımın hayata geçeceğini belirten Başkan Palancıoğlu, “Cuma günü saat 13.30’da Erciyes Üniversitesi karşısına Büyükşehir Belediyemizin yapacağı Meslek Eğitim Akademisi’nin temelini açacağız. Ardından Pazar günü saat 12.30’da da Mevlana Mahallesi’ne bir kadın hayırsever tarafından yapılan Abdülhamid Han Camimizin açılışını yapacağız.” diye ifade etti.


4 bin 350 metrekare inşaat alanına sahip olan sosyal yaşam merkezinin temeli 6 Temmuz Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de atılacak. Açılışa tüm vatandaşlar davetli.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:05
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!