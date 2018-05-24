Talas’ta zabıtasından Ramazan denetimi

Ekipler Ramazan pidelerinin gramajından fiyatına, imalat yerinden hijyenine kadar birçok noktada denetim yaptı. Baştan aşağı kontrolden geçirilen fırınlarda özellikle vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmeğe ve pideye azami özen gösteriliyor.

Zabıta ekipleri aynı zamanda mahalle pazarlarına konulan noktalarda vatandaşın huzur ve güven içinde alışveriş yapması için sürekli nöbet tutarken, pazarlara konulan tartı aletiyle gramaj kontrolü de yapıyor.

Denetimlerin vatandaşın on bir ayın sultanı Ramazanı huzurlu geçirmesi için artarak sürdüğünü belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bunun için gerekli bütün tedbirlerimizi aldık" dedi. Başkan Palancıoğlu, "Vatandaşımızın 17 saati bulan oruç süresinin ardından sağlıklı gıda maddelerini tüketmesi için denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz." diye konuştu.