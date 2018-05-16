Talas’tan emlak vergisi hatırlatması

Başkan Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ödeme süresinin 31 Mayıs Perşembe günü sona ereceğini belirterek, vatandaşların bugünden önce vergilerini ödeyerek gecikme zammından kurtulmalarının menfaatlerine olacağını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, ödenen vergilerin vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğünü ifade ederek, “Bu nedenle vatandaşlarımızın yapılacak hizmetlere katkıda bulunmaları ve hizmetlerin zamanında gerçekleşebilmesi için vergilerini zamanında ödemeleri önemli. Vatandaşlarımızın duyarlılığına güveniyoruz. Bu konuda yoğunluk yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Başkan Palancıoğlu, veznelerin bu hafta sonu açık olacağını ifade ederek, “Veznelerimiz 19 Mayıs Cumartesi ve 20 Mayıs Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. 26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar günleri de aynı saatlerde açık olacak. 28, 29, 30 ve 31 Mayıs günleri yani ödemenin sona ereceği son hafta içi ise saat 19.00’a kadar açık kalacak.” şeklinde konuştu.

Vatandaşların belediyeye gelmeden de ödemelerini yapabileceklerini anlatan Başkan Palancıoğlu, “Vatandaşlarımız vergilerini posta çekiyle, kredi kartıyla, internet üzerinden ve e-devlet üzerinden ödeyebilirler. Bu kapsamda vatandaşlarımız, 234101 no’lu posta çeki hesabı ve Vakıfbank’ın TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN numarasından ödeme yapabilirler. Ayrıca belediyemizin www.talas.bel.tr internet adresinden kredi kartıyla da vergilerini ödeyebilirler” diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu, konuşmasını vergisini zamanında ödeyen vatandaşlara teşekkür ederek tamamladı.