Tam tıkalı kalp damarı 20 dakikada açıldı

Müdahale edilirse, sağlıklı bir başka damarın zarar görmesi riski söz konusu olduğundan işlem yapılamadı. 12 yıldır kalp hastalığı ile mücadele eden Şahin’in tıkalı damarı, Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol ve ekibi tarafından 20 dakika süren balon ve stent işlemleri sonucu açıldı.

İlk stent 2006 yılında takıldı

2006 yılında kardiyolojik kontrolleri sırasında kalp damar tıkanıklığı teşhisi konuldu ve tıkalı damara stent işlemi uygulandı. 2010 yılından bu yana tansiyon hastası olan ve 12 yıldır düzenli kalp kontrollerini yaptıran Şahin, 10 gün önce göğüs ağrısı nedeniyle başvurduğu hastanede bir damarının % 99 oranında tıkalı olduğu öğrendi. Üstelik eğer damarın yapısı ve tıkanıklığın durumu göz önüne alındığında bir başka kalp damarının zarar görme ihtimali de bulunuyordu. Bu riskler üzerine herhangi bir işlem yaptırmayan ve hastalığına çare arayan Şahin ilaç takibi ile 3 yıl geçirdi.

Medikal tedaviyle 3 yıl geçirdi

Mehmet Şahin’e, 3 yıl boyunca medikal tedavi uygulandı. Ancak 10 gün önce göğüs ağrısı şikayetleri artan Şahin, bu kez tedavi için eşi Zennure Şahin ile birlikte Memorial Kayseri Hastanesi’ne başvurdu. Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol tarafından muayene edilen Mehmet Şahin acil anjiyoya alındı. Şahin’in, % 99 oranında kapalı olan ana damarına, balon ve stent işlemi yapılması kararı alındı. Prof. Dr. Namık Kemal Eryol ve kardiyoloji ekibi tarafından 20 dakika süren işlemin ardından, Mehmet Şahin sağlına kavuştu.

Girişimsel işlem hayatını kurtardı

Şahin’in işlemini gerçekleştiren Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, “Hastamızın kalp krizi geçirme riski çok yüksekti. Bu nedenle damara müdahale ederek balon ve stent işlemini 20 dakikada gerçekleştirdik. Tıkalı olan damarın açılması ile hastamız sağlığına kavuştu. Takiplerini düzenli yaptırması ve önerilerimize göre yaşam kalitesini yükselten alışkanlıklar kazanması gerekiyor. Her kalp krizi ölüm riski taşımaktadır ve bu denli yüksek oranda bir tıkanıklık krizin zeminini oluşturmaktadır” dedi.

Kalp krizi geçirme korkusundan kurtuldu

Mehmet Şahin de her an kalp krizi geçirme korkusu yaşadığı süreçte tedavi şansı için araştırma yaptıklarını ve Memorial Kayseri Hastanesi’nde Prof. Dr. Namık Kemal Eryol’a ulaştıklarını dile getirerek, “Riskli grupta bir hasta olduğum için medikal tedavilerle yaşamımı sürdürüyordum. Ancak her an bir kalp krizi ile karşı karşıya olduğumu da biliyordum. Bu sorunun ortadan kalkabilmesi için girişimsel işlemle, tıkalı olan damara stent takıldı. Şu an çok iyiyim ve sağlığıma kavuştum. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.