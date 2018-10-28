Ama sonuç konusunda sıkıntı var. Sonuca gidemeyince kalıyorsunuz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan DG Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kayserispor'un golden sonra biraz daha direnci arttı ama üretkenliğimiz çok yüksekti. 7 tane şut bulduk fakat skor üretemedik. Yapılabilecekleri Sivasspor yapıyor. Ama sonuç konusunda sıkıntı var. Sonuca gidemeyince kalıyorsunuz. Kayserispor'u kazandığı için tebrik ediyorum. Büyük bir kenetlenme vardı” diye konuştu.

Başarılı teknik adam, VAR sistemi ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“VAR sistemi çıktı. Ona rağmen sahada hakemler var, yan hakem var. Bunların üzerine bu kadar göz varken kendimiz de değerlendirme katıyoruz. O kadar yanlışlık yapıyorsak sıkıntı vardır.”