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21 Mayıs 2018 11:38

Taner Yıldız ve AK Parti İl Teşkilatından KAYSO’ya Ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkan Vekili Fatih Hasyüncü ve AK Parti Kayseri Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kuru Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret etti.

Taner Yıldız ve AK Parti İl Teşkilatından KAYSO’ya Ziyaret

21 Mayıs 2018 11:38


KAYSO Başkanı Büyüksimitci ve ekibine hayırlı olması dileklerini ileten Taner Yıldız, Kayserili sanayicilerin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ülkenin gelişip kalkınması adına her türlü gayreti göstereceklerinden emin olduklarını belirterek, üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan tüm sanayicilere teşekkür etti.


AK Parti heyetini KAYSO’da görmenin kendilerini memnun ettiğini ifade eden KAYSO Başkanı mehmet Büyüksimitci, Oda organ seçimlerini son derece demokratik bir ortamda, huzurlu bir şekilde tamamladıklarını belirterek, yeni oluşan yönetim ve meclisle ilgili bilgiler verdi.


Genel seçin tarihinin çok fazla uzamamış olmamasının ülke açısından önemli olduğuna değinen Başkan Büyüksimitci, şer odaklarının hem içeride hem dışarıda her türlü faaliyette bulunduklarını belirterek, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin huzur içerisinde tamamlanmasını ve seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi.




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