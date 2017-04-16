Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 12:31

Taner Yıldız ve Büyükkılıç Oylarını Kullandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, referandumda oylarını kullandı.

Taner Yıldız ve Büyükkılıç Oylarını Kullandı

16 Nisan 2017 12:31


AK Parti Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi ilçesi Besime Özderici İlköğretim Okulu’nda oyunu kullandı. Taner Yıldız, oyunu kullanmadan önce sandık görevlilerinden vatandaşların referanduma gösterdiği ilgi hakkında bilgi aldı.


Taner Yıldız, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamasında, “Yalnızca AK Parti olarak değil ülkesini seven bütün insanlar olarak hep beraber gayret ettik. Bu kampanya döneminde kazasız belasız bir şekilde artık oy kullanacağımız güne geldik. Türkiye’nin büyümesine hep birlikte katkı koymak için buradayız. Bu akşam çıkacak sonucunda bu yönde olacağına olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz iyi bir niyet ile uğraştık. Bundan sonra kula gereken teslimiyettir. Biz sonuçtan mesul değiliz biz gayretlerimizden mesulüz” diye konuştu.


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da oyunu Erciyesevler Mahallesi’nde bulunan Kadir Has İlköğretim Okulunda kullandı. Büyükkılıç, oyunu kullanmadan önce sandık görevlileri ile sohbet etti. Büyükkılıç, oyunu kullandığı sırada yaptığı konuşmasında, “Engebeli yollardan geçtik. Bu günlere geldik, şimdi sözün bittiği, milletin karar vereceği güne geldik. Ülkemizin birlik ve beraberliği için güzel sonuçlar çıkmasını temenni ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    19°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:09
  • Güneş :05:53
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:23
  • Yatsı :20:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!