Tapu ve Kadastro Yöneticilerinden Vali Kamçı’ya Ziyaret

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü H. Erdoğan Büyükboyacı ve tapu müdürleri Vali Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 171. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı ve beraberindeki yöneticiler ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, ardından Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.

Vali Kamçı, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tapu ve Kadastro teşkilatının devletin en önemli ve en köklü kurumlarından birisi olduğunu ifade etti.

Son yıllarda tapu ve kadastro hizmetlerinde yapılan çalışma ve gayretlerle vatandaşlarımızın tapu hizmetlerinden memnuniyetinin de önemli ölçüde arttığını belirten Vali Kamçı, artık tapu dairelerinde vatandaşların saatlerce sıra beklemediğini ifade etti.

171 yıllık tecrübesiyle mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisi ile görevli olan kurumun, özellikle son dönemlerde teknolojik altyapısını güçlendirmesi ile sunduğu hizmet kalitesini arttırdığını ifade eden Vali Kamçı, mesai mefhumu gözetmeden çalışan tapu personelini de ayrıca tebrik etti.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Büyükboyacı ise 171. yıl kutlamaları hakkında bilgiler vererek, yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı, günün anısına Tapu ve Kadastro Müdürü Büyükboyacı ve tapu müdürleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.