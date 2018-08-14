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14 Ağustos 2018 11:54

Taraftar istedi başkan verdi

Kayserispor’un iyi günde kötü gününde yanında olmayı görev bilen Kapalı Kale Taraftar grubu, Bursa deplasmanına gidecek.

Taraftar istedi başkan verdi

14 Ağustos 2018 11:54


Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan ilk hafta maçında Antalyaspor’u 2-0’lık sonuçla geçerek keyfi yerinde olan Kayserispor’da taraftar, otobüs istedi. Kulüp Başkanı Erol Bedir de söz verdi.


Antalyaspor maçının ikinci yarısında Kapalı Kale taraftar grubunun "Bursa’ya otobüs.." şeklindeki tezahüratına olumlu yanıt geldi. Kayserispor kulübü, sarı kırmızılı taraftarların Cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçına rahat gidip gelebilmesi için otobüs tahsis edecek.


Kayserispor eski Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte müsabakayı takip eden Başkan Erol Bedir, takımın galip gelmesinden ve taraftarın maça olan ilgisinden son derece memnun idi. Başkan Bedir, müsabaka sonrasında "Kayserispor, taraftarı ile güzel. Kazanmak güzel" yorumunda bulundu.




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