Tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamındail merkezinde bir evde tarihi eser alışverişi olacağı bilgisine ulaşılması üzerine, 5 şüpheli takibe alındı. Evde yapılan aramada bir kısmı Ortaçağ sikkeleri olmak üzere Bizans ve Helenistik dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda şüpheli şahıslar M.Ç. A.A. M.A. R.A ve E.Ö suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.