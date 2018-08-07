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07 Ağustos 2018 12:23

Tarihi eser kaçakçıları Roma dönemine ait mezar taşı ile yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda tarihi eser kaçakçısı iki kişi roma dönemine ait mezar taşları, açılmamış mezar ve bir adet gözyaşı şişesi ile birlikte yakalandı.

Tarihi eser kaçakçıları Roma dönemine ait mezar taşı ile yakalandı

07 Ağustos 2018 12:23


Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gültepe Mahallesi’nde takibe alınan M.E. ve Ç.E. isimli şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 4 adet Roma dönemine ait mezar taşı, bir adet göz yaşı şişesi ve açılmamış Roma dönemine ait mezar ele geçirildi.


Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği, ele geçirilen tarihi eserlerin bulunduğu bölgede ise Turizm Müdürlüğü tarafından kazı çalışmalarına başlandığı kaydedildi.




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