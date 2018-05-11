Tarihi Kentler Birliği’nin Milli Mücadele Ödülü Kayseri’nin

Tarihi Kentler Birliği’nin başarılı müzeleri ödüllendirdiği Müze Özendirme Yarışması’nda Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi en anlamlı dalda ödüle layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Tarihi Kentler Birliği başarılı müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma, koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkartmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin girişimi ile oluşturulmuş müzeler arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla TKB Müze Özendirme Yarışması gerçekleştirdi.

37 belediyenin, farklı ölçeklerde 37 müze ile katıldığı yarışmada Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile ödüle layık görüldü. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, Mücadele Kategorisinde en başarılı müze seçildi. Büyükşehir Belediyesi’ne ödülü tarihi Kentler Birliği’nin Kastamonu Buluşması’nda verilecek.