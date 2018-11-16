Tarihi kentlerden büyükşehire başarı ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarih ve kültür mirasının korunması konusundaki katkılarından dolayı Tarihi Kentler Birliği'nin Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Antalya'da düzenlenen YAPEX Fuarı'na Kayseri Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'de hayata geçirdiği farklı alanlardaki projelerinin yer aldığı Kayseri standı ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Tarihi Kentler Birliği tarafından 17 yıldır düzenlenen, 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın ödül töreni de YAPEX Yapı Fuarı'nda yapıldı. Yarışmada Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Jüri Özel Başarı Ödülü verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarih ve kültür mirasının korunması konusundaki değerli katkılarından ve başarılı faaliyetlerinden dolayı Başarı Ödülü'ne layık görüldü.