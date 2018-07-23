Tarihi kervansarayda Çerkes ezgileri yankılanacak

yıl etkinlikleri kapsamında iki gün sürecek Çerkes ezgilerinin yaşanacağı programa imza atacak. Kayseri Dostluk Kulübü Başkanı Şirvan Azgıt, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde müzik grubu Bzerabze Gub gösterisi ile başlayacak etkinliklerin tarihi Karatay Kervansarayı’nda verilecek yemekle devam edeceğini söyledi.

Kayseri Dostluk Kulübü’nün 15. yıl etkinlikleri 27-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Etkinlikler kapsamında Çerkes Müziği’nin önemli değerlerinden biri olan Bzerabze Gub müzik grubu iki konser verecek. İlk konser 27 Temmuz Cuma günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür sanat merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak. İkinci konser ise yemekli olacak ve Hicri 638 (Miladi 1240) yılında, ünlü Selçuklu Veziri Celaleddin Karatay tarafından yaptırılan ve Kayseri’nin Bünyan ilçesindeki Elbaşı bucağına bağlı Karadayı köyünde bulunan Karatay Kervansarayı’nda düzenlenecek. Kayseri’ye 45 kilometre uzaklıktaki 778 yaşındaki tarihi kervansaray bu kez tarihi Çerkes ezgileri ile yankılanacak. Her iki etkinliğe tüm halkın davetli olduğunu dile getiren Kayseri Dostluk Kulübü Başkanı Şirvan Azgıt, ’’Halkımızın Çerkes ezgilerini daha yakından tanıması, Çerkes kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılması açısından Bzerabze Gub müzik grubu önemli çalışmalar yaptı. Bizde 15. yılımızı böyle bir etkinlikle kutlamak istedik. Tüm hakmızı etkinliklerimize bekliyoruz’’ dedi. Azgıt, amacı fayda ve değer üretmek olan Dostluk Kulübünün bürokratik süreçlerde üyelerini mevzuatın belirlenmesi ve uygulanması konusunda Kamusal muhataplar nezdinde desteklediğinin altını çizdi.

Öte yandan, Bzerabze Gub müzik grubu sosyal medya hesabında yayınladığı videoda Çerkes Kültürü’nde önemli bir yeri olan ’’Kayseri İstasyonu’’ adlı şarkıyı seslendirerek tüm Kayseri halkını etkinliklere davet etti.