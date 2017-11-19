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19 Kasım 2017 11:50

Tarihi kiliseye duvar yazısı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yer alan tarihi Aziz Theodoros Trion Kilisesi’nin duvarına köpek resmi çizip, “Papaz yok camiye gitti” yazdılar.

Tarihi kiliseye duvar yazısı

19 Kasım 2017 11:50


Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Aziz Theodoros Trion Kilisesi’nin (Üzümlü Kilise) duvarını kimliği belirsiz kişiler yazı tahtasına çevirdi. Tarihi kilisenin duvarına sprey boyayla köpek resmi çizip, “Papaz yok camiye gitti” yazdılar. Kiliseyi çevreleyen bahçe duvarına ise kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ‘Papaz pilav yemez’, ‘Hayırlısı’, ‘Alo Aşk’ gibi birçok yazı yazarak kirlettiler.


Derinkuyu Kaymakamlığına bağlı kilisenin duvarlarına yazılan yazılar, kiliseyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekiyor. Tarihi yapının yazı yazılarak tahrip edilmesine tepki gösteren ve duydukları rahatsızlığı dile getiren ziyaretçiler, “İnsanlar bu tarihi eserleri ziyaret etmek için dünyanın diğer ucunda olan ülkelerden ve diğer şehirlerden geliyorlar. Böyle bir manzarayla karşılaşmak bizi oldukça üzüyor. Tarihi esere zarar verenler bulunarak gerekli cezayı almalı. Bu tarihi eserlere zarar verenler bunun hesabını vermeli. Kilisenin duvarlarına yazılan bu yazılar da bir an evvel silinmeli” dediler.


Padişah Abdülmecid döneminde yapılan Aziz Theodoros Trion Kilisesi, 19. yüzyılda Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması gereği Osmanlılar tarafından savaş tazminatı karşılığı olarak Ruslara verildi. Sultan Abdulmecid döneminde yapılan kilise, her yıl mayıs ayında Fener Rum Patriği’nin de katıldığı bahar ayinine ev sahipliği yapıyor. Yabancı turistlerin ilgisini çeken Aziz Theodoros Trion Kilisesi, mimari açıdan değil, aynı zamanda mimari plastik bezemelerinin zenginliği, anıtsal duvar resimlerindeki yüksek kalite ile de biliniyor. Kilise, Selçuklu mimarisinden motiflerden de izler taşıyor.



İsmini motiflerinden alıyor


Taçkapısını çevreleyen kemerde salkım ve üzüm motifleri nedeniyle, Üzümlü Kilise olarak bilinen Aziz Theodoros Trion Kilisesi’nin Yunanca kitabesinde, “Agios Theodoros Trion’un bu çok kutsal kilisesi, İmparator Sultan Abdülmecid Han zamanında, onun yüksek iradesi ile Aziz İkonion (metropoliti) Neofitos Efendi’nin teşviki ile ve burada (Malakopi) ikamet eden Hristiyanların bağışları ile Haldiaslı başmimar Kiriako Papadopoulos Efendi’nin zahmetleriyle inşa edilmiştir” ifadeleri yer alıyor.




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