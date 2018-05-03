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03 Mayıs 2018 12:43

Tarihi Siviş Camii açılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Küçükmustafa Mahallesi’nde yer alan Siviş Camii’nin; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımları ile 4 Mayıs Cuma günü yapılacak olan törenle açılacağını söyledi.

Tarihi Siviş Camii açılacak

03 Mayıs 2018 12:43


Siviş Camii’nin aslına uygun yenileme çalışmalarına 25 Aralık 2017 ‘de başlandığını ve kısa sürede tamamlandığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen çalışmalar ile tarihi mekanların adeta yeniden hayat bulduğunu kaydetti.


Melikgazi ilçesinde yer alan bir çok tarihi eserin dünya kültür varlıkları içinde yer aldığını belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:


“Melikgazi Belediyesi olarak tarihi mekanlara büyük önem veriyoruz. Çünkü bu eserler birer Dünya kültür mirası olduğu kadar Anadolu’nun tapuları niteliğindedir. Siviş Camisi’nin yeniden yenilenen hali ile 4 Mayıs 2018 Cuma günü saat: 12.30’da yapılacak olan tanıtım ve bilgilendirme törenine tüm halkımızı davet ediyorum.”




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