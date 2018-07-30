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30 Temmuz 2018 14:19

Tarihi Tablakaya’dan Başkan Palancıoğlu’na Restorasyon Teşekkürü

Talas Belediyesi Talas’ın en eski mahallelerinden Tablakaya’da 3 yıldır süren Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere.

Tarihi Tablakaya’dan Başkan Palancıoğlu’na Restorasyon Teşekkürü

30 Temmuz 2018 14:19

Yapılan tarihi çalışmalar için Muhtar Şaban Ünal, Başkan Palancıoğlu’na mahalle halkı adına teşekkür plaketi takdim etti.


Talas Belediyesi 3 yıllık bir restorasyon çalışması ile tarihi Tablakaya mahallesini yüzlerce yıl öncesi dokusuna geri çevirdi. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas’ın tarihi ve kültür varlıklarıyla Kayseri’nin göz bebeği olduğunu söyleyerek, “Burada farklı medeniyetlere sahip insanlar bir arada yaşamışlar. Yaşantılarının izlerini de tarihi eserlere yansıtmışlar. Özellikle Han, Harman, Kiçiköy ve Tablakaya gibi bizim eski mahallelerimiz var. Burada hakikaten tarihi eserlerimiz ve binalarımız bulunuyor. Göreve geldiğimiz günden beri Tablakaya, Han, Harman başta olmak üzere tarihi mahallelerimize yoğunlaştık, önem verdik. Burada fazla nüfus olmamasına rağmen Kayseri’yi ve Talas’ı temsil ettiği ve çok fazla turist geldiği için o bölgelerin alt yapısı başta olmak üzere doğal gazından, kanalizasyonu, suyu, elektriği ve telekom’a kadar bütün altyapıyı tamamladık. 40 yıldır hiç değişmeyen kanalizasyon ve su hatları değişti. Doğal gaz hiç yoktu. Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında bütün Tablakaya’yı yenilemiş olduk. Bir plan dahilinde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmaların açılışını ve brifingini düzenleyeceğimiz bir programla tanıtacağız. Mahalle muhtarımız Şaban Ünal’a bize verdiği destek ve teşekkür plaketinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Tablakaya Mahalle Muhtarı Şaban Ünal yapılan restorasyon çalışmalarıyla mahallenin yeniden turizme kazandırıldığını belirterek emeklerini esirgemeyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ediyoruz dedi ve plaket takdim etti.




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