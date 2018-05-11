Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 11:51

Tarihin doğal güzelliklerle süslendiği ilçe Talas

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Talas’ta sokaklar, nostaljik saksılarla süslendi.

Tarihin doğal güzelliklerle süslendiği ilçe Talas

11 Mayıs 2018 11:51

Rengârenk çiçeklerle süslü saksıların yer aldığı tarihi sokaklar görenleri adeta büyülüyor.


Bu yıl ağaçlandırma seferberliğinin yapıldığı Talas Belediyesinde tarihi sokaklar da unutulmadı. Tarihi dokunun restorasyonla yeniden canlandığı ilçede sokaklar, doğal çiçeklerle adeta gelinlik gibi süslendi. Belediye ekipleri bir yandan park ve bahçeleri ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaparken, diğer yandan da tarihi yapıyı çiçeklerle donattı.


Tarihi yapıları doğal güzelliklerle süslediklerini belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, baharın gelişiyle insan ruhunun yeniden canlandığı için, Talas’ı da buna uygun hale getirdiklerini söyledi. Başkan Palancıoğlu, bir yandan yol, asfalt, kaldırım gibi modern hizmetleri yapmaya devam ettiklerini kaydederken, aynı zamanda insan ruhuna hitap eden çalışmalar da yapma arzusunda olduklarını ifade etti.


Başkan Palancıoğlu, “Bilindiği gibi günümüzde öz çekim modası var. Biz de tarihi yapılarımızı begonya, petunya, ateş, top kadife, sardunya, sulfinya ve mine çiçekleri gibi doğal güzelliklerle süsleyerek vatandaşlarımızın anılarının ölümsüzleşeceği bir çalışma yaptık. Talas’ta tarihi dokuyu saksı çiçeklerle ve kurumuş ağaçları yeniden değerlendirerek süsledik. Hakikaten görenlerin içinin açıldığı, ruh dünyalarının güzelleştiği bir Talas oldu. Kayserili hemşehrilerimizi gönüllerinin dinleneceği, içlerinin açılacağı Talas’a bekliyoruz.” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç