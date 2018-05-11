Tarihin doğal güzelliklerle süslendiği ilçe Talas

Rengârenk çiçeklerle süslü saksıların yer aldığı tarihi sokaklar görenleri adeta büyülüyor.

Bu yıl ağaçlandırma seferberliğinin yapıldığı Talas Belediyesinde tarihi sokaklar da unutulmadı. Tarihi dokunun restorasyonla yeniden canlandığı ilçede sokaklar, doğal çiçeklerle adeta gelinlik gibi süslendi. Belediye ekipleri bir yandan park ve bahçeleri ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaparken, diğer yandan da tarihi yapıyı çiçeklerle donattı.

Tarihi yapıları doğal güzelliklerle süslediklerini belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, baharın gelişiyle insan ruhunun yeniden canlandığı için, Talas’ı da buna uygun hale getirdiklerini söyledi. Başkan Palancıoğlu, bir yandan yol, asfalt, kaldırım gibi modern hizmetleri yapmaya devam ettiklerini kaydederken, aynı zamanda insan ruhuna hitap eden çalışmalar da yapma arzusunda olduklarını ifade etti.

Başkan Palancıoğlu, “Bilindiği gibi günümüzde öz çekim modası var. Biz de tarihi yapılarımızı begonya, petunya, ateş, top kadife, sardunya, sulfinya ve mine çiçekleri gibi doğal güzelliklerle süsleyerek vatandaşlarımızın anılarının ölümsüzleşeceği bir çalışma yaptık. Talas’ta tarihi dokuyu saksı çiçeklerle ve kurumuş ağaçları yeniden değerlendirerek süsledik. Hakikaten görenlerin içinin açıldığı, ruh dünyalarının güzelleştiği bir Talas oldu. Kayserili hemşehrilerimizi gönüllerinin dinleneceği, içlerinin açılacağı Talas’a bekliyoruz.” diye konuştu.