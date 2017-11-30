Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 13:44

Tarım İl Müdürlüğü Mevlid Kandili’nde süt dağıttı

Mevlid Kandili münasebetiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 81 ilde uygulamaya koyduğu süt dağıtımı Kayseri’de de gerçekleştirildi.

Tarım İl Müdürlüğü Mevlid Kandili’nde süt dağıttı

30 Kasım 2017 13:44


Program çerçevesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Hunat Camii önünde kurulan stantta 500 litre süt dağıtımı yapıldı. Etkinliğe İl Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz, Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkan Yardımcısı Talip Akçakaya ve çok sayıda vatandaş katılımda bulundu.


Süt dağıtım etkinliğinde açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz, "Hz. Muhammed’in (S.A.V.) doğumunun 146. yıldönümü olan bu günün İslam Âlemine hayırlara vesile olması temenni ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    13°C
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    16°C
  • Pazartesi
    Sisli
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç