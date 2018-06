Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvansal üretimin en önemli girdisi olan yem konusunda öncelikli olarak ham maddeden başlayarak son ürüne kadar her kritik noktayı kontrol ediyor.

Kontrollerde yem işletmeleri ve yemler çeşitli kriterler yönünden değerlendirilirken, bir yem işletmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde kayıt/onay kapsamında olmak üzere izin alarak faaliyette bulunması, bakanlığın sistemine kaydı yapılan veya onayı verilen işletmeler kendi hijyen uygulamaları konusunda kayıt tutmak ve uygulamak zorundadır. Bu hijyen gereklilikleri hem izinler aşamasında hem de ilerleyen süreçlerde titizlikle takip edilmektedir. Sağlıklı ürünler elde etme adına temiz ve taze ham madde çeşitli tedarikçilerden alınarak modern depolarda muhafaza edilerek ihtiyaca binaen üretim yapılmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmalarla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü olarak hammaddeden ürüne kadar her noktadan Bakanlık Yıllık Kontrol Planı ve Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında belirlenen takvime bağlı kalarak her çeşit yemden numune alınarak analiz yapılmaktadır. Alınan numuneler çeşitli kriterler açısından yine Bakanlığımızın belirlediği alt yapısı uygun laboratuvarlarda analizleri yapılmaktadır. Bu kriterler başta yemde oluşabilecek olumsuzluktan yemi tüketen hayvanın etkilenmesi ve bu olumsuzluğu hayvansal gıdalara aktarması oradan da insan sağlığını etkilememesi adına oluşturulmaktadır. Yemlerin analizlerindeki aranan kriterler antibiyotik, antikoksidial, gen, et ve kemik unu, ağır metaller, dioksin, pestisit, mikotoksinler ve etiket beyanına uygunluk aranması hususları her çeşit yemde Bakanlık mevzuatı açısından kontroller yapılmaktadır. Ayrıca her satış yeri sağlığa uygunluk açısından titizlikle denetlenmektedir."