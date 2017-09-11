Tarım ve Hayvancılığa Büyükşehir’den 15 Milyon TL’lik Destek

Başkan Çelik, bölgeye önemli ölçüde istihdam sağlayacak olan 15 milyon TL’lik bir yatırım yapıldığını belirtti.

Pınarbaşı İlçesi Pazarören-Tokmak Mahallesi sınırlarında bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bin 166 dekar alanda yöre çiftçilerinin bilgi birikim ve teknik tarım konusundaki becerilerini artırmak amacıyla çok büyük bir yatırıma imza atılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Şeker Fabrikası ile birlikte yapılan yatırımın gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulundu. Dadaloğlu Şenlikleri dönüşünde Pınarbaşı ve Tomarza bölgesine hitap edecek yatırım alanını ziyaret eden Başkan Çelik, hızla devam eden inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1 milyon 100 bin metrekare alanda Kayseri Şeker Fabrikası ile yapılan protokolle önemli bir yatırımın gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “İnşaat çok hızlı ilerliyor. Yatırımın bir an önce tamamlanması için büyük gayret gösteriyor. Bu yatırımın sadece inşaat bedeli 8 milyon lirayı geçiyor. İçindeki makine ekipmanları ve hayvan yatırımlarıyla 15 milyon liralık bir yatırım olacak. Bu yatırım bölgeye çok büyük bir istihdam yaratacak” dedi.

İnsanları doğdukları yerde doyurmak ve mutlu oldukları yerde yaşatmak istediklerini ve bu doğrultuda projeler geliştirdiklerini dile getiren Başkan Çelik, Pazarören Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliği’nin de bu düşüncenin bir ürünü olduğunu söyledi. Önemli bir yatırımın bölge insanına kazandırılacağını vurgulayan Başkan Çelik, “Burada 2 bin 500 baş hayvanın besisi yapılacak. Ancak sadece besicilik olmayacak. Aynı zamanda burada bölgedeki tüm çiftçilerimize hizmet verecek tarımsal uygulama ve araştırma merkezi olacak. Yem bitkileri ve meyvecilik de yapılacak. Ayrıca farklı bitki türleri de denenecek. Bölge çiftçisine hayırlı bir tesis kazandırmış olacağız. Yoğun işlerimiz nedeniyle temel atmadan yatırımı sürdürüyoruz. İnşallah kısa sürede açılışını yapar işletmeye alırız” diye konuştu.