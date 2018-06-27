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27 Haziran 2018 14:49

Taş: "Millet yeni idare şekline onay verdi"

Kayseri Gönüllü Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, düzenlediği basın toplantısında, "Millet yeni idare şekline onay verdi" dedi.

Taş:

27 Haziran 2018 14:49


Gönüllü Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerine ilişkin konuştu. Taş, "Ülkemizde 24 Haziran günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri halkımızın rekor katılı ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gerçekleşmiştir. Açıklanan seçim sonuçlarına göre mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenlerin yarıdan fazlasının onayını alarak Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş oldu. Kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyoruz" dedi.


Taş, "Yine 24 Haziran günü yapılan TBMM milletvekilliği seçimlerinde Cumhur ittifakı 344, Millet ittifakı 189, HDP ise 67 milletvekili kazanarak mecliste temsilci bulundurmaya hak kazandılar. Yeni vekilleri tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Elde edilen sonuçlara göre ülkemiz önümüzdeki 5 yıl boyunca yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuracağı hükümetle idare edilecek olup, denetim ve yasama görevini de TBMM yapacaktır. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni görevinde başarılar dilerken, ülke menfaatlerine ve adaletle icra edilen tüm çalışmalarında yanında ve destekçisi olduğumuzu kamuoyuna duyuyoruz" ifadelerini kullandı.




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