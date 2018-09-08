Tasarım Anaokulları bu sene eğitim verecek

Programda konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, “Eğitim ve öğretim nüfusumuzun tamamını ilgilendiren önemli bir konudur” dedi.

Bir otelde düzenlenen programa, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Şahin Güven, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Tasarım Anaokulu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sözlü, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda bir konuşma yapan Vali Süleyman Kamçı, “Eğitim ve öğretim nüfusumuzun tamamını ilgilendiren önemli bir konudur. Bu anlamda da çağdaş toplumların en duyarlı ve vazgeçilmez hizmet alanlarından birisi olarak kendini göstermektedir. Eğitim, geçmişinizi bugüne bağlayan bir köprü olmanın yanı sıra geleceğin temellerini atan, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişiminde lokomotifi olarak günümüzde yerini almaktadır. Eğitim bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin unsuru değil, aynı zamanda bu milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da, “Okulumuz şehrimize ve organizemize layık, kültürlü, ahlaklı liyakatli gençler yetiştiriyor. Mezunlarımız Kayseri OSB içerisinde kolaylıkla iş bulabiliyor. Her anne ve baba için çocuğu çok kıymetlidir. Hiç şüphesiz ki her anne ve baba çocuğu için en iyisini ister. Eğitim yaşamının ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, çocukların gelişim süreci açısından çok büyük önem taşımaktadır. Öz güvenli, girişimci ve sosyal bireyler yetiştirmenin yolu okul öncesi eğitimden geçiyor. Eğitim öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninde oluşan bir platformdur. Bu birliktelik ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa çocuklarımız da o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar. Vatanına, milletine, bayrağına ve kutsal değerlerine o kadar bağlı olurlar. İçerisinde bulunduğumuz günlerde buna daha çok ihtiyacımız olduğunu hepimiz birlikte görüyoruz” ifadelerini kullandı.