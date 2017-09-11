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11 Eylül 2017 11:42

Taşkın su kanalları ile yağışlı günler kabul olmaktan çıktı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Taşkın su kanalları ile yağışlı günler kabul olmaktan çıktı

11 Eylül 2017 11:42

Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak KazımKarabekir, Esenyurt, Çaybağları, Kıranardı, Hisarcık, Gültepe, Yıldırım Beyazıt, Germir gibi Erciyes Dağı taşkın sulama doğal kanallarına yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde aşırı yağışlara hazırız. Bu bölgelerde taşkın su kanalları ile oluşacak su taşkınları ile çevre ve doğa zarar görmeyecek”


Taşkın su kanalları yağışlara hazır


Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak son 3 yıldır Kazım Karabekir Mahallesinden başlayan Erciyes Taşkın su kanal çalışması ile yağışlı günlerin artık kabus olmaktan çıkarıldığını bildirdi.


Doğal su yolu ile Kızılırmak Nehrine taşındığını


Üstü kapatılması ve yapı yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu ve Erciyes Dağından akan suların yüzyıllardır oluşturduğunu doğal su yolu ile Kızılırmak Nehrine taşındığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kanalların düzensiz torak zeminli olduğunu, adeta çöplük yuvası olduğunu, yaya geçişlerin olmadığını ayrıca çocukların tehlikeli oyun alanlarına dönüştüğünü bu neden ile beton kanallar inşa ettiklerini belirtti.


Kanallar düzenli olarak temizleniyor


Öncelikle kanalların temizliğinin yapıldığını ve zemin ile yan kenarları beton olan kanal inşa ettiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.


“Melikgazi Belediyesince Erciyes Dağından akan yağmur ve kar suları artık kâbus olmaktan çıkmıştır. Çünkü Bu suların doğal su kanalları ile Kızılırmak nehrine ulaştıran toprak zeminli kanallar da belediyemizce çalışma yapılmıştır. Öncelikle kanallar temizlenmiştir. Zemin beton hale getirilerek su birikintileri önlenmiştir. Ayrıca zeminde eğim verilerek su akışkanlığı sağlanmıştır. Yan duvarları perde beton yapılarak oluşturulan kanallarda yayalara özel köprüler yapılmıştır. Çevresi ve doğa ile bütünleşen bu kanallar çevresinde oturma bankları, yürüyüş ve koşu yolları oluşturulmuştur. Bir çalışma ile hem doğa, hem çevre, sel baskınları korunmuş hem de spor ve oturma alanları oluşturulmuştur ”




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