Tatile çıkacaksanız bu uyarıları dikkate alın

Dr. Muharrem İngeç, tatilden sağlıklı bir şekilde dönebilmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Nefes alabilen pamuklu kıyafetler tercih edin

Isı değişimlerinin yüksek düzeyde olduğu yaz aylarında yanlış kıyafet tercihinin sağlık sorunlarına neden olduğunu belirten Uzm. Dr. İngeç, “Tatildegüneş ışınlarını yansıtabilen, pamuklu, açık renkli, teri emebilen kumaşlardan üretilmiş giysiler tercih edilmelidir. Hava alabilen pamuklu yazlık giysilerin yanı sıra, rüzgara ve yaz yağmurlarına karşı koruyucu olabilecek kıyafetler de valizde bulundurulmalıdır. Yazın 10.00- 16.00 saatleri arasında güneşin zararlı etkilerinden mümkün olduğunca korunmak ve bu saatlerde dışarıda bulunulacaksa koruyucu şapkalar kullanılmalıdır. Özellikle yaşlı ve çocukların, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmamaları önemlidir” dedi.

Kronik hastalıkları olanlar dikkat!

Kronik hastalıkları bulunanlara tatil öncesinde doktor muayenesini öneren İngeç, “Tatil boyunca kalp, yüksek tansiyon ya da kronik rahatsızlıkları olanların ilaçlarını yanlarından ayırmamaları, sağlıklı besinler ve içecekler tüketmeleri önerilmektedir. Bu hastaların, güneşin en yüksekte olduğu öğle saatlerde denize girmemesi, serinlemek için çok soğuk suda duş almaması ve uzun süre yüzmemesi gerekir. Deniz yerine havuza girerek serinlemek isteyenlerin de bazı noktalara dikkat etmesi önemlidir. Havuza girerken kulak tıkacı ve gözlük takılmalı, temiz ve steril havuzlar tercih edilmelidir. KOAH ve astım hastası olanlar tatillerini; havası temiz, nemli olmayan ve bol ağaçlı tatil bölgelerde geçirmelidir. Yine bu hastalar uyudukları odanın rutubetsiz, güneş alan ve kolay havalandırılabilen özelliklere sahip olmasına dikkat etmelidir. Diyabet hastaları ise insülin ilaçlarını yanında bulundurmalı, tatil boyunca diyetlerine dikkat etmelidir” diye konuştu.

Sağlıklı beslenin, yeterli sıvı tüketin

Beslenmenin öneminde dikkat çeken İngeç, sıvı tüketimi ve az yağlı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İngeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tatil boyunca sindirimi kolay, yağ oranı düşük ve sulu besinler tüketilmelidir. Günlük 2-2.5litre su tüketilmeli, asitli ve enerji içeceklerinden uzak durulmalıdır. Terlemeyle kaybedilecek tuz miktarına dikkat edilmeli ve yeterli miktarda tuz alınmalıdır. Çok soğuk içecekler kronik farenjit gibi sağlık sorunlarını tetikleyeceğinden, havanın ısısına göre davranılmalıdır. Serinlemek için soğuk su ile duşyapmak şok etkisi yaratarak vücut dengesini bozabilir. Bunun yerine çok sıcak ya da soğuk olmayan suyla duş, vücut ısısını dengeleyerek bunaltıcı sıcaklarda rahatlamaya neden olacaktır. Özellikle çocuklardaki sıvı kaybı göz önünde bulundurulmalı, güneşe çıkacak çocuklarda yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmalıdır. Çocuklar ile yaşlıları güneş çarpması ve yanıklarından korumak için gölge alanlar tercih edilmelidir.”

Tatile çıkarken valizinizde olması gerekenler

İngeç, son olarak tatile çıkarken valizde bulundurulması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Yüksek koruma faktörlü ve cildinize uygun güneş kreminin yanı sıra, sinek kovucuyu da valizinize koyun. Cildiniz hassas ve alerjik reaksiyonunuz varsa; sadece sizin kullandığınız havlu, terlik, duş lifi ve tarak gibi eşyalarınızı tatilde yanınıza alın. Şapka ve pamuklu giyeceklerin yanı sıra güneş gözlüğünüzü de göz sağlığınız için yanınıza alın.”