Tayini Çıkan Mülki İdare Amirlerine Veda Yemeği

Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı ile birlikte Kayseri Polisevi'nde düzenlediği veda yemeğine, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Kayseri'de görev yapan Mülki İdare Amirleri ile Ula Kaymakamlığı'na atanan Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Bağlar Kaymakamlığına atanan İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Sürmene Kaymakamlığına atanan Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Kurtalan Kaymakamlığına atanan Akkışla Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Çermik Kaymakamlığına atanan Felahiye Kaymakamı Nazlı Demir, Baklan Kaymakamlığına atanan Tomarza Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve eşleri katıldı.

Vali Kamçı yaptığı konuşmada, yurdun dört bir tarafında görev yapan Mülki İdare Amirleri'nin Türkiye'yi en iyi tanıyan yönetici grubunda olduğunu belirterek, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme birçok kamu hizmetinin vatandaşlara ulaştırılmasında ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir görev üstlenen mülki idare amirlerine teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Atamaları gerçekleşen mülki idare amirleri adına konuşan Vali Yardımcısı Baha Başçelik ise, Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı'ya, kendilerini ve eşlerini yemekte bir araya getirmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, Vali Kamçı'nın görev süreleri boyunca kendilerine yaklaşım tarzı ve çalışma disiplini bakımından güzel bir örnek teşkil ettiğini belirterek teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen veda yemeğinin ardından ataması gerçekleşen Mülki İdare Amirleri ile Vali Kamçı günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.