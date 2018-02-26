İki yıl önce, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun elektrik kayıp-kaçak bedeliyle ilgili bir karar verdiği kararda, iletim ve dağıtım, PSH yani sayaç okuma bedelleri bulunduğunu, ancak elektrik dağıtım firmalarının yasamaya yaptıkları baskı sonucunda, faturalardan kayıp-kaçak bedellerinin silindiğini belirten TB Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Dağıtım bedeli adı altında; dağıtım, iletim, PSH ve kayıp, kaçak bedellerini bir araya getirdi. Bu dört bedelin yerine sadece dağıtım bedeli görünüyor. O kanundan sonra açılan tüm davalar, hatta icra aşamasındaki tüm hak kazanımları iptal edildi. Bu karar daha sonra Anayasa Mahkemesine taşındı. Anayasa Mahkemesi de şu andaki kanuna göre uygun olacak biçimde, kanuna uygun olduğu için söz konusu bedellerle ilgili dava açılamaz kararını verdi. Yani, yarın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu enerjiyle ilgili herhangi bir alanda astronomik bir zam yaparsa buna hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri aracılığıyla başvuru yapamazsınız maddesini iptal etti ve başvurulabilir dedi. Başkasının çaldığı ve teknik olarak elektrik dağıtım şirketlerinin engelleyebileceği kayıp ve kaçak konusundaki karar kesinlikle içimize sinmeyen bir karar oldu” diye konuştu.

Dava önce açılan davalarla ilgili hukuki süreç başlatılabilecek

Öte yandan; Anayasa Mahkemesinin, daha önce açılmış ve kazanılmasına rağmen iptal edilmiş davalarla ilgili hukuki süreç başlatılabileceğine dair kararının tüketicinin yüreğine su serptiğini belirten Şahin, “Anayasa Mahkemesi kayıp-kaçak bedelleriyle ilgili alınan kararın, daha önce açılan davalar ve kazanılmış davaları etkilemeyeceğini ifade ediyor. Ki, daha önce kazanılan davalar da geri çekilmişti; bu İnsan Hakları Beyannamesine de aykırı bir durum; kazanılmış haklar daha sonra çıkan kanunla geri alınamaz, engellenemez. Dava açıp kazananlar için tekrar bir hukuk süreci başlayacak ama o tarihten sonra ve bugün kayıp-kaçağa itiraz etme şansımız kalmadı. Hukuken kendi hissemize düşen kayıp-kaçağı, ki o oranı da bir türlü bilemeyeceğiz, öğrenemeyeceğiz ama ödemeye devam edeceğiz” dedi.

“Hırsızlığı teşvik eder”

Türkiye’de yargı yolu kapanan davalarla ilgili olarak tüketicilerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidebileceğini, ancak yasal bakımdan bu durumun da çözüm olmayacağını kaydeden Şahin, “Bu karar, hırsızlığı da teşvik edecek ya da elektrik dağıtım firmaları, nasıl olsa çalınan elektriğin bedelini biz tüketiciden alıyoruz düşüncesiyle bunu engelleme çabasına girmeyecekler. Elektrik dağıtım firmaları hırsızlığı engelleme noktasında bir çabaya girmeyecek; birileri çalmaya devam edecek onlar da bizim cebimizden bunu almaya devam edecek” ifadelerini kullandı.