TÇMB CEO’su İsmail Bulut, Abdullah Gül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nun kapanış törenine katıldı.

Burada birliğin çalışmaları hakkında İHA muhabirine bilgiler veren Bulut, “Çevresel olarak şuanda Türkiye’de 30 milyon ton belediye çöpü var. Bu çöplerin mekanik biyolojik ayrıştırma tesisleriyle ayrıştırılıp geri dönüşüme gideceklerin geri dönüşüme yönlendirilmesi, kalan malzemenin de ayrıştırılıp kurutularak çimento fabrikalarında kullanılmak üzere 7 milyon tonluk ithal kömür eş değeri yakıt olarak kullanımına olanak sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca ülkenin cari açığının azaltılmasına yönelik bir diğer aktivitemizde, maliyeti yüzde 30 daha ucuz, ömrü 4-5 kat daha uzun ve yerli ekipmanlarla yapılabileni bugün yapılıp yarın uygulanabilen özellikle köy yollarının yapımı için çalışmalar sürdürüyoruz. Birçok ilde bu uygulamalarımız halen mevcut. 2009 yılından beri hiç değişmeyen ve daha 30-40 yıl gidebilecek yollar var” dedi.

Trafik güvenliğini maksimize edebilmek için bölünmüş yollarda beton bariyer uygulaması yaptıklarının kaydeden Bulut, “Bu beton bariyerlerin uygulanması İngiltere ve İrlanda’da zorunlu. Yurtdışında bu uygulamayı yaparak kazalar yüzde 20 azalmış. Ülkemizde günde 22 kişi trafik kazasında hayatını kaybediyor. 841 kişi yaralanıyor, 66 kişi de engelli kalıyor. Bunun yüzde 20’sini azalttığımızda 10 yılda 15 bin kişinin hayatını kurtarmış olacağız. Ülkemizde de beton yollar epeyce bir gelişti. 25 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yol yapıldı. Dolayısıyla burada da benzer bir uygulama ile ölümlü trafik kazalarını yüzde 20 azaltabilmek mümkün. Birlik olarak bunu da yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.