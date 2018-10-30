Tekden Cumhuriyet Treni Sivas'a doğru yola çıktı

kez Sivas'a uğurlandı.

Kayseri Tren Garı'nda düzenlenen törene Tekden ORtaokulu Müdürü Göksel Orhan, İcra Kurulu Başkanı İbrahim Orhan, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tekden Ortaokul Müdürü Göksel Orhan; milli değerleri öğrencilere yaşayarak ve yaşatarak vermeyi ilke edindiklerini ifade ederek, "Cumhuriyet; hem kurtuluşun hem de kuruluşun mihenk taşıdır. Cumhuriyet tarih ve talih konusudur. Tarih, Türk Milletine yol vermiş talih ise gülümsemiştir. Tarihte Türk Milleti azmetmiş, sabretmiş, mücadele etmiş, kan ve can vermiş nihayetinde destan yazan bir bağımsızlıkla cumhuriyeti çıkarmasını bilmiştir. Bundan 95 yıl evvel parlak ve temiz bir mazinin tarihiyle, imanın ihtişamı, milli ruhun irade Türk Milleti çetin yolları aşmış, zoru başarmıştır. Bizler de Cumhuriyet Bayramı'nı etkinliklerle kutladık, kutlamaya devam ediyoruz. Okullarımızda Cumhuriyet Bayramı kutlandı, bugün Cumhuriyet Eğitim Trenini Sivas'a gönderiyoruz. 7-8 Kasım'da 4. sınıf öğrencilerimiz Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret edecek. Bizler değerlerimizi yaşayarak ve yaşatarak vermeyi ilke edindik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz' sözünü coşku ve heyecanla gerçekleştiriyoruz. Bu sözü o kadar doğru ki Türk Milleti 15 Temmuz gecesi bunu her yönüyle göstermiştir. Bizler Tekden Koleji olarak bu ruhu yaşamaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizle adeta 95 yıl öncesine yolculuk yapacağız. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'a gittiğimizde öğrencilerimiz Sivas'ın tarihi yerlerini gezecekler. Bu etkinliklerimizi samimi duygularımızla, eğitim liderlerimizin inancı, velilerimizin güveni ve öğrencilerimizin coşkularıyla gerçekleştiriyoruz. Bu samimiyetimiz inşallah bizlere yeni projelere imza atmaya inanç ve güç verecektir” ifadelerini kullandı. İcra Kurulu Başkanı İbrahim Orhan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Eğitim Treni'ni ilk planladığımız zaman taşıdığımız ruh ve heyecan şuanda burada hazır ve bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Cumhuriyetin temelleri atılan Sivas'a gidip Sivas Kongresi'nin ve milli mücadelenin doğruluğunu yaşamak için bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bunu öğrencilerimizde sadece sözde değil yürekte kalması için onlarla birlikte böyle bir yolculuğa çıkıyoruz."

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Eğitim Treni, Sivas'a doğru yola çıktı.