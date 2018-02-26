Tekden Kolejinin bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik halk oyunları gösterisi ile başladı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik hakkında bilgi veren Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 24. Dönem AK Parti Milletvekili Kemal Tekden Kemal Tekden, Türkiye’de teknoloji konusunda her zaman öncü olduklarını ve eğitime yönelik çalışmaların her zaman devam edeceğini dile getirdi. Tekden, 12 yıldır Tekden Kolejleri, Tekden Eğitim Kurumları Kayseri’de ve İstanbul’da hizmet vermektedir. Kurulduğu yıldan beri Akıllı okul standartları olan okulumuz bildiğiniz gibi 12 yıl önce Türkiye’de ilk defa akıllı tahtayı bütün sınıflara kullanmıştı. Biz daima teknoloji de öncü olmak arzusu ile hareket ediyoruz. Bu manada bu öncülüğü korumak için en iyi teknoloji ne ise zamanımız da onu kullanmak için çaba sarf ediyoruz. Bugün de çeşitli teknolojik aletler içerisinde eğitime yönelik olarak Viar teknolojisi dediğimiz sanal gerçeklik cihazları ile eğitim verme aşamasındayız” dedi.

“3 Boyutlu gözlüklerle 3 boyutlu eğitim vereceğiz”

3 boyutlu viar teknolojisinin Türkiye’de ilk kez bir eğitim kurumunda aktif olarak kullanılacağını belirten Tekden, “3 boyutlu gözlüklerle bütün dersleri bu ders çatısı altında 3 boyutlu olarak eğitimini vereceğiz. Bunun gayreti içerisine girdik. Türkiye’de bu alanda ilkokul olma özelliğini de taşımış oluyoruz. Bunun yanında atölye çalışmalarımız var. Lego robot çalışmalarımız var. O alanda da büyük çaba sarf etmekteyiz. Özellikle öğrenme güçlüğü çeken hiperaktif çocuklar için de playstation çalışmamız var. Çocukları adeta bir yerde odaklaştırıp o hiperaktivasyonu geciktirmek veya iyileştirme çabasında olan bir çalışmadır. Çocuklarımız Viar teknolojisi ile beraber bilgisayarın önünde çalışıyorlar. Normal gözle iki boyutlu görülüyor ama 3 boyutlu gözlüklerle beraber o 3 boyutlu eğitimde örneğin bir kalbi inceliyorsa kalbin içini açabiliyor. Çalışan kalpte de bunu yapabiliyor. Kalbi bütün yönleriyle değerlendirebiliyor. Bu makinalar geleceğin teknolojisidir. Biz bunu Türkiye’de ilk defa Tekden Eğitim Kurumlarında faaliyete geçirmekle yine teknolojide öncü olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bunun yanında hiçbir zaman maneviyat eğitimini ihmal etmeden yapıyoruz. Çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz tek boyutlu olarak eğitilmezler. Onlar tabi ki teknolojik eğitimler alacaklar ama asla insan olduklarını unutmayacaklar. Mükemmel insan olma yönünde de büyük çaba sarf edecekler. Bunun eğitimini de elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Eğitim bir bütündür, asla ayrılamaz. Bilim, sanat veya ahlaki özelliklerle bütünleşmedikçe gerçek bir eğitim verilemez” diye konuştu.

Tekden Koleji öğrencilerinden Nisan Ece Tecel, yeni teknoloji ile verilen eğitimi güzel bulduğunu ve herkesin bu teknolojiden faydalanması gerektiğini dille getirerek, “Burada farklı imgeler var. Onları kalemle tutup sürükleyince onunla ilgili bölümler geliyor. Örneğin kalpte bölümlerini tıklayarak orada atışını her şeyini görebiliyorsunuz. Üniversite de Tıp alanındaki gibi sinemada ki gözlükler gibi 3 boyutlu gözlükler takıyoruz. Onu takınca her şey 3 boyutlu oluyor. Kalemle beraber bilgisayardaki nesneyi yönlendirebiliyoruz. İstediğimiz nesneyi istediğimiz yere taşıyabiliyoruz” şeklinde konuştu.