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14 Mayıs 2018 10:56

Tekden İlkokulu öğrencileri ‘Lego ligine’ damga vurdu

Tekden İlkokulu öğrencileri Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen ‘Fırst Lego League Junior’ yarışmasında ’Harika poster ödlünü’ kazandı.

Tekden İlkokulu öğrencileri ‘Lego ligine’ damga vurdu

14 Mayıs 2018 10:56


Yarışmada dereceye giren öğrencilere okulda düzenlenen tören ile madalyaları ve başarı sertifikaları verildi.


Burada bir açıklama yapan Tekden İlkokulu sınıf öğretmeni Tolga Türkkan, “Hafta sonunda Bilim Kahramanları Derneği’nin organize ettiği Fırst Lego League Junior yarışması şehrimizde gerçekleşti. Abdullah Gül Üniversitesi’nin önderliğinde 17 okulu katılı ile başarılı bir etkinlik gerçekleştirildi, öğrencilerimizde hünerlerini orada sergilediler. Endüstri 4.0 düşünülen bir dünyada ve ülkemizde eğitimde buna ayak uydurmak zorundadır. Bu eğitimi okullarda verirken lego ile birlikte Bilim Kahramanlar Derneği’nin desteği ile birlikte öğrencilerimizde STEM etkinlikleri içerisinde robot etkinliklerimizde gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.




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