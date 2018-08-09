Tekden Koleji ’YKS’ye damga vurdu

Tekden, "Türkiye genelinde büyük başarı elde ettik" dedi.

Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi’nde düzenlediği basın toplantısında YKS’de başarı gösteren öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrenciler ile tek tke tek sohbet eden Tekden, başarılarından ötürü öğrencilere hediye verdi.

Ardından burada bir açıklama yapan Tekden, "Tekden Eğitim Kurumları 2018 yılında üniversite sınavlarında Türkiye genelinde yine büyük başarı elde etmiştir. Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi YKS sonuçlarının açıklanmasıyla eğitim liderleri, öğrencileri ve velileriyle büyük bir coşku ve sevinç yaşadı. Bildiğiniz üzere lisemizin kuruluşunun 4. yılıdır. 2017 yılı mezunlarıyla göstermiş olduğu başarıyı artırarak bu yılda YKS’de göstermesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. YKS’de Kayseri 1.’si, Türkiye 2.’si ve Türkiye 7.’si, 16.’sı, 27.’si çıkararak ilk binde 21, ilk 10 binde 63 ve ilk 25 binde 85 öğrenci derecesiyle büyük başarı göstermiştir" dedi.

Tekden, "Sadece kendi okul programına bağlı kalarak ve sosyal etkinliklerden vazgeçmeyerek farklılığını gösteren Tekden Eğitim Kurumları, bireysel başarının yanında kitlesel başarıda da ilimiz ve ülkemizde hep zirvede kalmayı başarmıştır. Akademik başarılarının yanında sosyal ve sportif alanlarda da üstün başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik eder, bu gurur ve büyük başarının arkasında olan eğitim yöneticilerimize, eğitim liderlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.