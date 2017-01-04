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04 Ocak 2017 17:16

Tekden öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Tekden öğrencilerinden anlamlı ziyaret

04 Ocak 2017 17:16

Tekden Ortaokulu’nde eğitim gören 240 öğrenci ve öğretmenler, Kartal Şehitliği’ni ziyaret etti.
Tekden Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan öğrencilere vatan ve millet sevgisini yaşatarak öğretmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Bugünkü etkinliğimizin amacı öğrencilerimize vatan ve millet sevgisini yaşayarak ve yaşatarak öğretmek. Önümüzdeki hafta 120 Vatan Sevgisi Yürüyüşümüz var. Bu etkinliğimiz, Vatan Sevgisi Yürüyüşümüzün üçüncü aşaması. İlk önce Van’da şehit olan 120 çocuğun filmini izledi öğrenciler. Sonra o 120 çocuğa mektup yazdılar. Bugün Şehit ve Gaziler Derneğimizdeki şehit aileleri ve gazilerle öğrencilerimizi buluşturduk. Şehitlik ve gazilik ne demek, onları dinledi öğrencilerimiz. Sonra Kartal Şehitliği’mizi ziyaret edip dualar okuyarak dördüncü aşamamızı gerçekleştireceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta Salı günü Erciyes Dağı’nda ‘Vatan Sevgisi’ yürüyüşümüzle etkinliğimizi tamamlamış olacağız." dedi.
Ziyarette öğrenciler şehitler için dua ederek, mezarlarına karanfil bıraktı.



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