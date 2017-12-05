Tekdenli minik öğrencilerin büyük başarısı

İller Arası Hasan Dağı Öğretmenler Günü Karate Turnuvası’nda Minik-Yıldız kategorisinde 13 derece ile döndü.

Aksaray’da düzenlenen 4. İller Arası Hasan Dağı Öğretmenler Günü Karate Turnuvası’na 7 ilden 7-12 yaş arası 465 sporcu katıldı. Yarışmaya Özel Tekden İlkokulu’ndan da 18 sporcu katıldı. Tekdenli öğrenciler Kata-Kumite dalında 2 birincilik, 6 ikincilik ve 5 de üçüncülük kazanarak kente döndü. Okulda düzenlenen törenle başarılı öğrencilere hediyeler verildi. Birinci olan sporcular kısa bir gösteri yaptı. Okul Müdür Yardımcısı Yücel Koçak öğrencileri tebrik ederek, “Bugün okulumuzu her zaman olduğu gibi başarılarından birini daha görüyorsunuz. Arkadaşlarımız Aksaray’da yapılan yarışmada okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek yüksek dereceler aldılar” dedi. Kulüp bünyesinde yeni katılan sporcularla birlikte 426 lisanslı sporcuya ulaşan Tekden Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü ve Beden Eğitimi Lideri Kubilay Bekci, karatenin bir yaşam felsefesi olduğunu her KYU’nun (kemer) belli bir olgunlaşma sürecini belirttiğini dile getirerek, hedeflerinin 2018 Türkiye Minik yıldızlar Karate Şampiyonasında da başarılı olmak ve 2024 Olimpiyatları öncesinde Milli Takıma sporcu yetiştirmek olduğunu ifade etti.

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Orhan da başarılı öğrencileri tebrik ederek, “Büyük başarılar büyük düşünen insanların işidir. Büyük düşünen insanlar, büyük sorumluluk alanlardır. Büyük sorumluluklar da insanları azim, gayret ve çalışmaya sarf eder. Biz geçmişimizden bu güne kadar ecdadımızdan gördüğümüz, aldığı sorumluluklar doğrultusunda gayret edip başarıyı Allah’tan isteyen bir ecdadın torunlarıyız. O yüzden biz seferle mükellefiz, zafer Allah’tan; gayret bizden zafer Allah’tan” diye konuştu.

Orhan konuşmaların ardından öğrencilere hediyelerini takdim etti.